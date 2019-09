Stupra un’amica della figlia durante un pigiama party! Aveva già molestato una bambina

Violentata al pigiama party dal padre della sua amica, è entrato di notte mentre dormiva. Unè stato arrestato edi aver stupratomentre si trovava a casa sua per una giugno., di Villa Ridge, nel, è sospettato di violenza dall'ufficio dello sceriffo della contea di Franklin dopo una segnalazione arrivata agli agenti dal pronto soccorso del Mercy Hospital di Washington, secondo un comunicato stampa.

Interrogata, la vittima ha riferito ai detective che lo stupro è avvenuto mentre era andata a passare la notte a casa di un'amica il 30 giugno. Nelle prime ore del mattino, il padre della sua amica sarebbe entrato nella stanza in cui dormiva e avrebbe iniziato a fare commenti sessuali nei suoi confronti. La giovane avrebbe provato a mandare via l’uomo, ottenendo però un rifiuto. Al contrario il 44enne ha continuato a fare apprezzamenti nei suoi confronti e quando ha cercato di scappare, è stata trattenuta nel letto. Dopo averla violentata, ha lasciato la stanza.

A quel punto la ragazza ha chiamato sua madre per farsi venire a prendere e portare in ospedale, dove ha chiamato la polizia per denunciare l'incidente. Reed è stato arrestato sul posto di lavoro e portato in carcere. In casa sua c'erano le prove dello stupro e della sodomia. Alle spalle anche dei precedenti. Nel 2005 era stato accusato di molestie verso una bambina di cinque anni, ma non era stato condannato.