Massimo Giletti e Antonella Clerici : Ecco perché finì la nostra storia d’amore

Nonostante la notorietà di, non tutti sanno che in passato i conduttori hanno avuto, per un certo periodo di tempo, una relazione. Erano agli delle carriere di entrambi e la coppia è stata insieme per quasi un anno, anche se poi tutto finì. Dopo tanti anni, in un’intervista a, Giletti è tornato a parlare del suo rapporto con la Clerici, raccontando anche dettagli inediti sulla fine del loro legame : ””.

Poi dopo un anno Antonella desiderava una famiglia e un figlio, mentre Massimo non era pronto. “Dentro di me l’amavo, ma non mi sentivo pronto a vivere ciò che voleva lei. Non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi”. Antonella Clerici e Massimo Giletti sono rimasti lo stesso amici e hanno voltato pagina, tanto che la conduttrice è ora fidanzata con Vittorio Garrone. Per amore di lui, Antonellina ha cambiato vita, decidendo di trasferirsi in provincia di Alessandria e diradando decisamente le sue apparizioni televisive. Nel trasferimento verso la nuova città è stata, ovviamente, coinvolta anche la figlia della conduttrice, oggi di 10 anni nata dalla sua precedente storia col modello brasiliano Eddy Martens.