Alice Caristi e Sabina Bakanaci nel videoclip M4M4CITA di White Skorpion

Alice Caristi è una delle protagoniste del videoclip M4M4CITA del 20enne artista toscano, White Skorpion. La protagonista femminile assoluta del videoclip è l'ex concorrente di Miss Italia e di Temptation Island, Sabina Bakanaci. Quest'ultima ha raccontato la sua esperienza sul set di una delle hit dell'estate 2019, che ha superato le 155mila visualizzazioni su Youtube, al sito di cronaca rosa iGossip.it: "Esperienza fantastica! Il video clip che ho girato con White Skorpion è stato veramente unico… tante ore di riprese ma veramente qualcosa di grandioso". Ora conosciamo meglio Alice. Ha 16 anni ed è alta 165 cm. Il suo sogno nel cassetto è diventare un'attrice. Le piacerebbe fare anche tantissime altre cose: dalla showgirl in tv alla fotomodella fino alla web influencer.

Alice Caristi ha poi descritto la sua esperienza sul set di M4M4CITA: "Per me è stata un'emozione grandiosa, bellissima... non ci sono parole per descrivere come mi sentivo in quel momento benché ero agitata e in ansia per la paura di sbagliare qualcosa. Ringrazio il mio manager Christian e White Skorpion per avermi dato questa opportunità".