Si sono chiuse le iscrizioni deiche concorreranno alla selezione dell’opera che rappresenterà l’Italia nella categoria International Feature Film Award della 92° edizione dei. Chiuse le candidature per i 5 film che intendono rappresentare l'Italia alla 92esima edizione dei Premi Oscar. Sono '' di Pietro Marcello,' di Claudio Giovannesi, '' di Matteo Rovere, '' di Marco Bellocchio e '' di Edoardo De Angelis. Entro il 1 ottobre l'Anica ne sceglierà uno da proporre. Il 13 gennaio si saprà se il film proposto da Anica sarà in nomination come miglior film straniero.