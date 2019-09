Lui non è tanto etero! Gianni Vattimo difende l'amico da accusa di stupro

Il filosofo difende il proprio collaboratore accusato di avere violentato una ragazza: "Mi suona tutto un po' stravagante". "Mi sembra una cosa abbastanza stravagante. Perché Simone non è tanto eterosessuale. Tutto qui" . Così Gianni Vattimo difende il suo storico assistento, Simone Caminada, dall'accusa di stupro. Il 36enne blogger è stato denunciato da una ragazza per violenza sessuale: l'abuso sarebbe avvenuto la notte del 30 agosto a Torino, dopo una serata trascorso tra i locali della città.

L'83enne accademico, però, ci crede poco e intervistato dal Corriere della Sera esprime tutta la sua perplessità sulla vicenda: "Simone mi disse che, quella sera, uno sconosciuto l'aveva aggredito e preso a pugni in faccia […] Mi raccontò che era dalle parti di via Accademia delle Scienze e che stava accompagnando a casa una sua amica" . Ecco quell'amica l'avrebbe poi denunciato alla polizia per stupro.