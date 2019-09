Un racconto volgare! Alba Parietti e la polemica con Franco Oppini

Alba Parietti sembra non aver digerito il racconto del loro primo incontro fatto dal suo ex marito Franco Oppini e in radio è tornata sull'argomento con parole molto taglienti, pur senza rinnegare l'affetto verso il padre di suo figlio. Alba Parietti è sempre stata una donna schietta e sincera, senza peli sulla lingua. Non ha mai esitato a raccontare le sue verità senza filtri, andando spesso contro l'opinione comune e risultando, quindi, impopolare. L'ultima polemica che la vede protagonista risale a qualche settimana fa e nasce da un'intervista rilasciata da Franco Oppini, suo ex marito, nella quale l'uomo ha raccontato il loro primo incontro.

Un racconto che ad Alba Parietti non è piaciuto per come è stato fatto, tanto che la showgirl non ha esitato a puntualizzare il suo pensiero con un lungo post condiviso su Instagram. Le parole della conduttrice hanno lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche, che hanno portato Alba Parietti anche a scusarsi con Franco Oppini e con sua moglie Ada Alberti ma senza retrocedere sul suo pensiero.