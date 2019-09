Aborto e abuso di alcol e medicinali! Demi Moore choc sul divorzio con Ashton Kutcher

L'attrice americana ha svelato particolari inediti e momenti drammatici vissuti con l'ex marito Ashton Kutcher nel suo libro biografico in uscita a fine settembre. Il nuovo libro di Demi Moore "Inside Out" uscirà il prossimo 24 settembre, ma si annuncia già un successo. Al suo interno l'attrice americana ha svelato dettagli choc sul suo passato, come la violenza sessuale subita a 15 anni e il difficile matrimonio con Ashton Kutcher. Proprio su quest'ultimo periodo si concentra la maggior parte dell'opera, con dettagli e rivelazioni sconcertanti sulla loro storia d'amore.

Demi Moore ha raccontato, in anteprima al New York Times, di aver subito un aborto spontaneo al sesto mese di gravidanza nel periodo in cui lei e Ashton Kutcher erano fidanzati. L'attrice era incinta di una bambina, che avrebbe dovuto chiamarsi Chaplin Ray, ma la gravidanza si interruppe accidentalmente a tre mesi dal parto. Un momento difficile e drammatico per l'attrice e il giovane compagno, che fece ricadere l'ex moglie di Bruce Willis nella dipendenza dall'alcool. Nel suo libro Demi Moore non ha tralasciato dettagli, nomi e date, facendo rivelazioni sconcertanti sulla sua vita privata.

Dopo il matrimonio con Kutcher, nel 2005, l'attrice ha raccontato di aver provato a concepire un altro figlio con il giovane attore, mai arrivato però, nonostante i trattamenti per la fertilità a cui si sottopose all'epoca. La difficile ricerca di una nuova gravidanza avrebbe alimentato la dipendenza da alcool dell'attrice che, ha confessato nel libro, iniziò ad abusare di Vicodin (un antidolorifico a base di oppiacei). Nella sua biografia l'attrice si è spinta oltre, parlando dei tradimenti di Ashton Kutcher, del divorzio da lui e del malore causato dall'assunzione di cannabis e di protossido di azoto mentre si trovava a un party insieme alla figlia Rummer. Il libro non è ancora ufficialmente in vendita, ma è già best seller per prevendite e primo nella classifica dei più venduti negli Stati Uniti su Amazon.