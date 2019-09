In bikini fa impazzire! Incantevole Ilaria D’amico in vacanza da sola

La bellaè sullo yacht nelle acque di, con un gruppo di amiche, mentre il suoè impegnato con la Juve. Nell’ultimo weekend di agosto, sullo yacht di un’amica, in compagnia di sole donne (marinaio a parte), ha navigato tra Porto Ercole, isola di Giannutri e Giglio, sfoggiando un, ideale per mettere in risalto una forma fisica che ora è mozzafiato.Fino ad ora, lady sport passa le sue giornate ai bagnidella famiglia Buffon, a Marina di Massa, e solca le placide onde del Tirreno a bordo di un ecologico e nazionalpopolare pedalò, e non sul ponte di un magayacht.

È proprio questa imbarcazione, la più umile e simpatica, quella scelta dalla conduttrice per il “” del piccolo Leopoldo Mattia, figlio di Ilaria e Gigi , che è salito a bordo, munito di regolamentari braccioli (gialli) di sicurezza, insieme alla mamma, a Pietro, l’altro figlio della conduttrice avuto da Rocco Attisani, e a tre cuginetti, figli di una sorella di Gigi, che gestisce lo stabilimento balneare .

passano sempre gran parte delle prime settimane d’estate nella loro villa con piscina di Forte dei Marmi, e nel pomeriggio portano i figli a giocare con i cuginetti nello stabilimento balneare della famiglia di lui, distante meno di una decina di chilometri. Come sempre, bella da impazzire. E ultimamente ha deciso anche di prendersi un po’ di te per sé stessa. E brava Ilaria.