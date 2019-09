Sei una insensibile! La rabbia di Karina Cascella contro il volto tv

Non ha mai creduto nel tanto paventato amore cheera ancora nella casa dele lo ha sempre detto. Non poteva quindi che tornare alla carica in queste ore dopo la notizia della crisi tra i due. Dopo le indiscrezioni del direttore Riccardo Signoretti, soltanto ieri notte sono arrivate le conferme dei due interessati. Oggi però la notizia, che si è ormai diffusa, ha indispettito i fan più curiosi oltre a qualche opinionista e influencer del web, tra cui, che sappiamo non aver mai sostenuto la coppia.“Sei una insensibile, vedrai che il nostro amore durerà per sempre… -ha scritto l’opinionista – Le parole di lei (Ambra, ndr) a me a Pomeriggio Cinque e a Domenica Live… Dispiace sempre quando una storia finisce e io non sono certo felice di ciò. Dico però che ci vuole più rispetto per la parola AMORE troppo facile da usare oggi. E questa signorina ha voluto raccontarci una favola pensando fossimo tutti fessi. Ad oggi, guarda caso, dopo le varie ospitate e le varie finzioni che davvero sembrava Rossella in Via Col Vento, viene fuori con la frase: “Lui non mi dimostra amore”. Kikò meriti molto ma molto di più. Meglio perderla che trovarla una così”.

La Cascella inoltre sottolinea come Ambra sia statavisto che ha raccontato che neppure la loro intimità era buona, visto che lui “non faceva faville“. E ancora: “Lei lascia Kikò con l’inizio di Pomeriggio 5, che tempismo perfetto e noi siamo tutti scemi?” ha concluso Karina sottolineando come questo amore si concluda proprio nelle stesse ore in cui in tv tornano tutti i programmi che si occupano proprio di queste notizie. Intanto Ambra Lombardo ha chiesto anche ai suoi fedeli sostenitori di smetterla di chiederle informazioni riguardanti la sua storia con Kikò Nalli, perché al momento non si sente ancora in grado di poter affrontare questo tipo di conversazione.”La mia storia è nata sotto i riflettori ed è giusto che io vi dia delle spiegazioni, ma ora no. Non è il caso”. In molti sul web hanno iniziato ad attaccarla, soprattutto quando ha svelato perché ha lasciato Kikò. Secondo gli utenti della rete, la beniamina di Barbara d’Urso sapeva a cosa andava incontro, visto che l’hairstylist non ha mai fatto mistero di voler mettere sempre al primo la sua famiglia. ”Vi ringrazio tutti, anche a chi mi insulta. Siete in tantissimi, anche se siete monotoni con falsa, bugiarda, arrivista. Insomma, nulla di nuovo da aggiungere da quanto sento da qualche mese a questa parte”, ha detto l’ex gieffina commentando la fine della storia con Kikò.

La Lombardo, almeno per il momento, ha preferito non rispondere ai commenti negativi di, ma il suo ex si è lasciato andare a un lungo sfogo dopo la rottura. L’ex marito di Tina Cipollari ha voluto sottolineare che in questa delicata fase della sua vita vuole riflettere e ponderare diverse situazioni: “Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare e non vuoi rispondere, ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato”.