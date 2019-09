Vai al mare nuda che fai prima! Francesca Cipriani super hot scatena i social

La showgirl appare decisamente più magra in una foto postata su Instagram e subito i social si scatenano contro la sua mania sia per i ritocchi estetici reali che per quelli grafici virtuali. Francesca Cipriani, la boombastica showgirl dalle curve giunoniche, è appena rientrata dalle sue vacanze e per l’occasione, in preda alla nostalgia, ha scritto su Instagram: “ Si stava meglio in vacanza ”, postando una sua foto con un costume da bagno decisamente sexy che copriva a stento le sue procaci forme. Un po’ meno procaci del solito, però. In molti hanno notato che in questa foto il lato b della Cipriani ha subito un notevole ridimensionamento tanto che appare meno prosperoso di quanto sia nella realtà. “ Ma sei dimagrita o è Photoshop? ”, le chiedono in molti retoricamente, scrivendole: “ Dopo i ritocchini estetici ora anche quelli grafici? ”.

“ Bella per carità, ma almeno le foto modificale bene ”, le consiglia qualcuno, facendo notare anche un uso smodato di “ filtri" che finiscono però con il farla sembrare “ così pallida che non sembra nemmeno che tu sia stata in vacanza ”. E molti non comprendono perché mai "u na che ha fatto del suo lato b un mito all'improvviso lo rinnega e sceglie di essere piatta come le altre ".

Se qualche hater ancora l’attacca per il suo fisico che lei stessa ha più volte ammesso di aver ritoccato e le scrive: “ Quello che abbiamo capito è che il tuo chirurgo merita il Nobel ” e la definisce “ una donna di gomma ”, invitandola a “ fare qualcosa di concreto nella vita perché non sai fare altro che mostrar te**e e c**o ”. Sono le donne ad accanirsi di più contro la Cipriani sia facendo body shaming con frasi come “ Sei enorme dal vivo, ovvio che se puoi ti togli decine di chili con la grafica ” che accusandola di essere volgare per via del costume: “ Ma vai al mare nuda che fai prima! ”