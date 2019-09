Aaron Carter schizofrenico e bipolare : la scioccante scoperta in diretta tv

Il cantante ha scoperto di soffrire di schizofrenia, disturbo bipolare della personalità e attacchi di ansia durante il medical show "The Doctors". Aaron Carter non ha preso bene la notizia ma ha deciso comunque di sottoporsi a cure appropriate. Aaron Carter non ha avuto una vita facile. Le presunte molestie subite da Michael Jackson, l'abuso di alcool e droga fino ai numerosi arresti per guida in stato di ebbrezza e rissa hanno segnato la sua esistenza. Lui, che negli anni '90 era uno dei teen idol più osannati dai fan, tanto quanto il fratello maggiore, Nick Carter, componente dei Back Street Boys, oggi vive un nuovo dramma. Il cantante, oggi 31enne, ha infatti scoperto in diretta televisiva di soffrire di gravi disturbi mentali.

Aaron Carter, come già avvenne nel 2017, ha deciso di partecipare al reality americano "The Doctors", un medical show che attraverso analisi, esami clinici e valutazioni di specialisti svela ai protagonisti di quali malattie soffrono. Nel corso dell'ultima puntata del programma, il cantante ha scoperto in diretta di soffrire di diverse patologie come schizofrenia, disturbo bipolare della personalità e attacchi di ansia. Una diagnosi in piena regola, effettuata dal dottore Travis Stork e dalla dottoressa Judy Ho, che ha portato alla prescrizione di una serie di farmaci, che il cantante dovrà assumere per tenere sotto controllo i gravi disturbi.