A Pavia 4 morti annegati mentre lavorano

Gravissimo, l'ennesimo caso di morte sul lavoro. 4 operai sonoin un grave incidente sul lavoro ad, nel Pavese. L'incidente in un'azienda agricola, due operai sono stati subito recuperati. Sul posto per svuotarla i vigili del fuoco. A renderlo noto è stato il 118. Due corpi sono stati recuperati in breve tempo, per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca di decantazione dei liquami dove tutti e 4 erano finiti.

«È una tragedia agghiacciante che ci lascia tutti sgomenti e senza parole la morte di 4 operai in un'azienda agricola nel Pavese. È davvero una sconfitta per tutti. La sicurezza sul lavoro è una priorità, una vera emergenza nazionale che il nuovo Governo deve affrontare insieme alle parti sociali con urgenza e con provvedimenti straordinari». Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.