Regionali, Zingaretti : M5S nuova stagione

«Il tema delle alleanze alle regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni Regionali». "L'idea di Franceschini è corretta. Bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo su un programma chiaro l' Italia, perchè non provare anche nelle Regioni ad aprire un processo per rinnovare e cambiare?". Se lo chiede il, Zingaretti. "Ho sempre creduto nella necessità di aprire con coraggio una nuova stagione e questo può essere un capitolo importante: cambiare e migliorare la vita delle persone".