Federica Pellegrini non è più single! Rimane in famiglia col cugino di Magnini

La campionessa ha sfilato sul red carpet assieme a Matteo Giunta, cugino di Filippo Magnini. Pare che Federica Pellegrini non sia più single ed abbia ritrovato l'amore, adesso è uscita finalmente allo scoperto con un red carpet al gala dei “Meravigliosi”, giunto alla quinta edizione e organizzato dalla Federazione italiana di nuoto per festeggiare i trionfi azzurri nei mondiali. La Pellegrini era elegantissima con un abito a vestaglia di seta nera... ma quello che ha catturato l'attenzione era il cavaliere con cui si è presentata, ovvero Matteo Giunta - visto già diverse volte - ma questa volta era molto più intima con il suo allenatore, come riporta TgCom24... belli, felici, sorridenti e innamorati.

Per mesi Federica Pellegrini ha continuato a sostenere che lei e Matteo Giunta sono solo atleta e allenatore. Matteo ha 37 anni ed è di Pesaro e hHa iniziato la sua carriera come allenatore di suo cugino Filippo Magnini, che è anche l’ex storico di Federica Pellegrini.