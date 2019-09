Un “esercito” di specialisti alla “Croce Bianca” ha presentato la Giornata di prevenzione alla Torre Fiat di Marina di Massa

Un vero e proprio “” di specialisti ha tenuto l’annunciataconferenza stampa nella sede dell’Istituto di Pubblica Assistenza “Croce Bianca” di Massaper presentare la giornata regionale di prevenzione dal titolo: “Ritorna in montagna laprevenzione a KM….zero! e gli specialisti incontrano non in modo episodico lapopolazione e fanno visite e screening gratuiti!” patrocinata da Regione, Asl, Comune diMontignoso, Provincia ed altri Enti e, Istituzioni, Associazioni scientifiche. Come riferitol’evento in collaborazione con il 118 Massa-Carrara Versilia, si terrà sabato 21 settembre(ore 9-14) nell’ex scuola elementare di Pariana – via dei Colli 155 (frazione montana delcomune capoluogo).

Questi gli esami e test che saranno effettuati in modocompletamente gratuiti (non occorre prenotazione ma i tagliandi per partecipare sarannoconsegnati fino alle ore 11) consulto neurologico prevenzione ictus e doppler carotidi ilmeglio noto Tsa; ecg e lettura; visita epatologica; consulto diabetologico e valutazioneglicemia; consulto ortopedico e prevenzione patologie grosse articolazioni; consultoterapia antalgica (agopuntura); consulto fisiatrico con fisioterapista; consulto interni stico enefrologico; consulto nutrizionale; consulto psicologico; test dell’udito: consulto oculisticoe test visivo; determinazione pressione arteriosa, peso, altezza,girovita. Incontro con unmedico di Medicina Generale e con un farmacista Stamani erano presenti oltre alpresidente Nino Mignani parte degli specialisti che saranno presenti il 21 pv. il Prof. Dott.Ferruccio Bonino – Epatologo di fama internazionale per lo studio dei virus epaticimaggiori “B” e “C”; il Prof. Dott. Ottavio Giampietro = Diabetologo Università di Pisa;Dott.ssa Arianna Ciardiello – Nutrizionista; Dott. Luca Fialdini vice presidente Ordineprofessionale infermieristico OPI di Massa-Carrara; Dott. Ing. Francesco Faita – Phdricercatore in campo medico del Cnr; Dott. Ezio Szoreneyi: internista, nefrologo,tossicologo; dott. Giorgio Borri medico di Medicina Generale; Dott. Alessandro Simonini -Farmacista;Dott. Achille Capulsini – Cardiologo; dott. Michele Antonioli: fisioterapista, Cav.Dott.ssa Maria Laura Valcelli, direttore sanitario e responsabile scientifico della “Giornata”Dott. Michele Antonioli = Fisioterapista; dirigenti e volontario della Croce Bianca; DanieleTerzoni per .

Tutti gli interventi hanno sottolineato l’importanza della prevenzione a 360gradi: dal diabete, all’ipertensione, alle patologie renali ed altro e soprattutto che iniziativenon episodiche di questo tipo sio tengono nelle frazioni montane dive altro è il numerodegli anziani che appunto necessitano anche di interventi di questo tipo, “Preveniresignifica – dice il prof. Bonino - attuare tempestivamente azioni idonee ad evitare unaccadimento prima che questo avvenga. Un modello di prevenzione efficace è il tagliandoautomobilistico che si attua periodicamente prima che si manifestino segni di rottura o mal-funzionamento (sintomi o segni della malattia). In tema di salute la miglior cura, la curagiusta al momento giusto inizia prima della comparsa dei segni clinici e sintomi di malattia,Cura Preventiva. Infatti, come nel caso dell’automobile la comparsa dei segni e sintomi diuna malattia indica già una “rottura” di equilibri fisiologici e ogni cura iniziata a questopunto o dopo, non può più avere carattere preventivo, ma solo riparativo.

Nella grandemaggioranza tale Cura Riparativa non restituisce più una salute completa. Sono molti isegni di malattia che precedono i sintomi clinici, il fegato grasso (steatosi epatica) è uno diquesti e si associa significativamente anticipando di anni le principali cause di morte:malattie cardio vascolari, epato-digestive, metaboliche (es. obesità e diabete) neoplastichee neuro-degenerative. Oggi con un semplice esame ecografico, non invasivo è possibileverificare la presenza e quantificare il grasso epatico mediante specifici softwareapplicativi, basati su algoritmi delle misure di molteplici parametri ecografici standardizzati.Così come la misura del livello dell’olio del serbatoio dell’auto costituisce la più comunespia della salute del motore dell’auto, la misura del grasso nel “serbatoio epatico”garantisce un’accurata valutazione della salute generale del nostro organismo. “.

A chiosadella conferenza il presidente Nino Mignani ha annunciato che sabato prossimo 14settembre grande festa alla Torre Fiat di Marima di Massa con apericena dalle 19,30 finoalle 20,45; alle 21 asta dei quadri degli “Artisti del Borgo” e degli “Amici di Dino Bianchi”dipinti nella “tre giorni” di luglio: una trentina in tutto. Subito dopo grande show: si iniziacon due cantanti Anna Borghetti e Maurizio Spagnoli, a seguire momenti di ginnasticaritmica curata da Tiziana Venè e subito dopo momenti di danza classica e moderna a curadi “Danza con il cuore” di Marilia Cornali. Il “pezzo forte” sarà l’esibizione del noto tenoreMassimo Lucchetti. Al termine saranno aperte gli oltre 80 “salvadanai” posizionati nei bare strutture varie cittadine, Cin questa iniziativa si chiude :” Regaliamoci un’ambulanza”iniziativa iniziata alcuni mesi fa con grande successo.