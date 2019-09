Tale e quale show, Francesco Monte parla della gaffe sull'ex Giulia Salemi... Un lapsus

Dopo essere diventato protagonista del Grande Fratello Vip, Francesco Monte è tornato al centro del gossip. Questa volta a far discutere sul conto dell'ex fidanzato di Giulia Salemi è una gaffe compiuta dallo stesso ex gieffino. In occasione di una recente serata dedicata alla bellezza, Monte ha negato di essere stato fidanzato con una Miss in passato. L'ex gieffino potrebbe aver dimenticato che la sua ex ragazza, Giulia Salemi, si è classificata al terzo posto a Miss Italia 2014.

E, durante la conferenza-stampa tenutasi in vista dell'inizio della nuova stagione di Tale e quale show, Gossip e tv è riuscito a incalzare Francesco Monte proprio sul conto della sua ex Salemi. "Eeeh… mi vengono i lapsus, purtroppo succede", ha spiegato con il sorriso sulle labbra l'ex naufrago de L'Isola dei famosi. "Però, magari… qui siamo con fini diversi - ha poi aggiunto l'intervistato-. Qui siamo a Tale e Quale e non parliamo d’altro".

Dodici, tra cui Francesco Monte, sono i concorrenti che animeranno la sfida del venerdì sera condotta da Carlo Conti. Salvo cambiamenti improvvisi nel palinsesto di casa Rai, la nuova edizione di Tale e quale show potrebbe partire il prossimo 13 settembre, in prima serata su Rai 1. Dopo aver ufficialmente archiviato la sua love-story con Giulia Salemi, Francesco Monte è attualmente fidanzato con la modella Isabella De Candia ed è stato confermato nel cast dei concorrenti dello show sulle imitazioni targato Rai.