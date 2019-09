Tutti pazzi per Giulia De Lellis... Verissimo e Domenica In se la contendono

Momento d'oro per la giovane influencer Giulia De Lellis contesa da riviste e trasmissioni. Cover girl della rivista "F", nel weekend sarà ospite per alcune interviste esclusive a Verissimo e Domenica In. Lo aveva annunciato lei stessa, nelle scorse settimane, attraverso i social. " Sarà un periodo ricco di novità e cose ", aveva confessato Giulia De Lellis. E sembra proprio che il suo momento d'oro sia adesso. Nel weekend la giovane influencer romana sarà, infatti, la protagonista assoluta dei palinsesti televisivi. Sabato pomeriggio sarà ospite negli studi di "Verissimo" per un'intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin. Poi, il giorno seguente, sarà nel salotto di Mara Venier a "Domenica In". Una maratona televisiva per svelare nuovi retroscena della sua tormentata storia d'amore con Andrea Damante e la serenità ritrovata al fianco dell'ex di Belen, il pilota Andrea Iannone.

Le ospitate televisive saranno l'occasione per parlare anche del suo primo libro. L'opera editoriale scritta a due mani con Stella Pulpo, in uscita tra pochi giorni, è prima nella classifica dei libri più venduti su Amazon. "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!" è già sulla bocca di tutti pur non essendo ancora uscito. La sua promozione è stata, infatti, "mirata" e poco alla volta Giulia De Lellis sta svelando particolari e aneddotti che ne stanno aumentato l'attesa. Come se questo non bastasse ecco arrivare per lei le copertine delle riviste (cover girl del settimanale "F" oggi in edicola), la conduzione del programma "Giortì" al fianco di Gemma Galgani e il lancio di un'edizione limitata del suo mascara per il brand internazionale Maybelline. Insomma, tutti voglio Giulia De Lellis. Lei, nata nello studio televisivo di "Uomini e Donne" di Maria De Filippi, oggi è diventata una delle influencer più seguite sui social, ma anche più ricercate da brand e aziende per collaborazioni.