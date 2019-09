Caterina Balivo completamente struccata! Eccola al naturale prima della diretta

Dopo l’estate e le vacanze in famiglia Caterina Balivo è tornata al lavoro. A inizio settimana, infatti, è partita la seconda stagione del suo ‘Vieni da me’, il salotto televisivo dove la bella conduttrice 39enne ospita ogni giorno personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e raccoglie le loro confessioni.

E già dallo scorso anno (ma in realtà pure quando era la padrona di casa a Detto Fatto) il pubblico si è abituato a vedere Caterina sempre impeccabile. La Balivo non rinuncia al glamour in puntata e, oltre a vantare una strepitosa forma fisica, colpisce sempre nel segno con look alla moda, eleganti e mai sopra le righe per il pomeriggio di Raiuno. Non a caso anche sui social network, dove è seguitissima, dà continuamente ‘lezioni di moda’ come una vera influencer.

Caterina Balivo è sempre perfetta, bellissima e trendy. Ma nel backstage, prima di andare in onda, è una donna “al naturale” che non ha timore di mostrarsi al suo pubblico in versione acqua e sapone. Lo ha dimostrato nelle ultime Storie di Instagram, girate poco prima di entrare negli studi Rai per salutare i fan.

Caterina è in auto verso gli studi e condivide un video in cui appare completamente struccata. Non ha paura, insomma, di risultare “diversa” (ma comunque bellissima) rispetto a quando, dopo trucco e parrucco, sale sul palco di ‘Vieni da me’. E probabilmente è anche per questo che è una delle donne dello spettacolo più amate. Per la semplicità e spontaneità che da sempre la contraddistinguono.

Ma c’è qualcuno che ha da ridire sugli outfit e i capelli sfoggiati in puntata. Sua suocera, che Caterina ha incontrato al parco dopo la diretta, come mostrano ancora le Storie di Instagram. Per la signora Mirella, che ha ovviamente seguito la Balivo a ‘Vieni da me’, i capelli non andavano bene perché “piatti”, mentre il look “di oggi andava bene, quello di ieri era tremendo, da pinocchietto. Oggi invece benissimo”. A fronte di queste critiche la Balivo sorride e scherza: “Quel mostro di mia suocera!”