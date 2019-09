Massimo Giletti ha un fisico bestiale! Le foto del presentatore diventano virali

Un fisico invidiabile, 57 anni. Non a caso è uno dei personaggi televisivi italiani più desiderati d’Italia. La foto arriva a pennello ora che è quasi tutto pronto per il ritorno disu La7, persino lo spot televisivo. Da quanto anticipa Oggi mostrando in esclusiva le foto, Massimo Giletti sarà, da conduttore, anche il protagonista della pubblicità. Ripreso come un adone, il settimanale lo immortala come mai si è visto prima: in costume da bagno mentre esce dalla piscina. Un fisico da urlo che fa invidia anche agli atleti, il giornalista non si è tirato indietro.Il promo della fortunata trasmissione della rete disarà visibile sul grande schermo a partire dalla serata di mercoledì 11 settembre. In attesa dell’appuntamento fisso della domenica. E per la nuova stagione del talk di, Massimo Giletti ha una grande sorpresa: si è garantito come nuova opinionista di punta per la sua domenica nientemeno che Selvaggia Lucarelli.

Una decisione per cui il conduttore di La7 farà i salti di gioia. Lo stesso Giletti non aveva infatti negato di voler rinforzare “il parterre di opinionisti, rendendo alcuni di questi volti fissi”. Tra gli obiettivi, appunto, la sapida commentatrice star di Facebook e Instagram nonché amante della polemica e armata sempre di velenosa ironia.La Lucarelli ha garantito il suo “sì” solo poco fa, lasciando tutti con il fiato sospeso. Un ritorno col botto, verrebbe da dire, guardando la promo del programma che mostra un Giletti del tutto inedito. “Mi danno del populista? Ne vado orgoglioso!” ha detto il conduttore e giornalista che per lanciare la nuova stagione di “Non è l’Arena” mostra il fisico in uno spot girato in piscina.

Non solo, Massimo Giletti ha anche delineato quella che è la situazione attuale dell’azienda di Viale Mazzini: “Esistono tante Rai, c’è quella che ha paura di cambiare che è ancora viva, ma per fortuna ci sono uomini e donne che vogliono imprimere una nuova marcia, spero lo possano fare”.