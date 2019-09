George Clooney sul lago di Como è irriconoscibile! Ecco le nuove foto

L’attore di Hollywood oggi 58enne è spesso in Italia.ha una meravigliosa villa a Laglio, suldove trascorre spesso le vacanze con la, ma pare che non sia proprio semplice avvicinarlo e ottenere una foto ricordo con lui.

Ma in questi giorni la famiglia Clooney è statadurante unae George appare molto diverso da come ce lo ricordavamo. Ilha pubblicato gli scatti esclusivi nel numero in edicola da mercoledì 11 settembre dove, tra barba incolta, capelli bianchi e viso segnato, si vede un attore, anche un po’ appesantito, non proprio al massimo. Almeno in queste foto George dimostra tutti i suoi 58 anni.