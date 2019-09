Vieni da Me, Catherine Spaak pungola Caterina Balivo : Farebbe mai questa domanda a Costanzo?

Duro botta e risposta tra Caterina Balivo e Catherine Spaak durante la diretta di Vieni da me. Questa settimana è ufficialmente cominciata la nuova stagione di Vieni da me. Nella nuova puntata del programma di Rai 1, la conduttrice Caterina Balivo ha intervistato l'attrice francese naturalizzata italiana, Catherine Spaak, la quale sembra non aver gradito del tutto la scelta dei temi affrontati dalla padrona di casa.

La Spaak si è sposata ben quattro volte e, incalzata sulla fine dei suoi precedenti matrimoni (avuti con Fabrizio Capucci, Daniel Rey, Johnny Dorelli, ndr), ha risposto a tono. La conduttrice napoletana ha chiesto all'ospite in studio come fosse riuscita a superare la fine dei suoi 3 matrimoni naufragati e l'interprete Catherine ha ribattuto pungolando la Balivo: "Questa è una domanda che non farebbero a nessun uomo, a Costanzo (Maurizio Costanzo, ndr) la farebbero?".

"Perché non è ancora venuto qua", ha risposto prontamente Caterina Balivo, alludendo al consorte di Maria De Filippi. E non è finita qui. Perché il botta e risposta tra Caterina e Catherine è proseguito fino ad arrivare a menzionare Vladimiro Tuselli, l'uomo con cui l'attrice Spaak è sposata dal 2013. "Valdimiro è più giovante di te", chiosa la conduttrice. "Che scandalo!", esclama autoironica la Spaak. Ma la Balivo infierisce ancora: "Che fortuna!"