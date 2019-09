Il topless di fine estate di Eleonora Pedron! Con lei il compagno Fabio Troiano

Immortalati dagl obiettivi dei paparazzi dal settimanale Diva e Donna, a largo di Pantelleria, i due si mostrano più che affiatati. A far girare la testa è il topless da 10 e lode dell'ex Miss Italia, che viene immortalata senza veli. I due regalano siparietticon tanto diper lei e palpatine e avvinghiamenti per lui... uno spettacolo.dell’estate 2019. L’ex Miss Italia è stata fotografata dalmentre si gode le vacanze in barca con

L’attore e l’ex Miss Italia fanno coppia fissa da qualche mese ma solo recentemente sono usciti allo scoperto. In queste foto si trovano in barca al largo di Pantelleria. C’è grossa confidenza e ancor più passione tra i due, testimoniata dalla naturalezza con la quale la Pedron, sempre bellissima, esibisce le sue forme perfette. Il topless in barca è stato prontamente fotografato.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano hanno ufficializzato la loro relazione durante il Festival del Cinema di Venezia 2019. Il bacio che si sono scambiati sul red carpet, di fronte ai fotografi impazziti, ha fatto registrare il leggero imbarazzo dell’ex compagna di Max Biaggi, travolta dal nuovo fidanzato che l’ha spinta a rendere pubblica nel modo più palese possibile la loro storia d’amore. Prima di innamorarsi di Troiano, la Pedron ha vissuto un breve ma intenso legame con Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene. Quella storia si è conclusa da qualche mese e adesso il giornalista farebbe coppia con la collega Veronica Ruggeri.

L’amore con Troiano sarebbe recente. Era stato il settimanale Chi a fotografare per primo Eleonora e l’attore a Pantelleria. A corredo delle immagini una didascalia che raccontava l’inizio di quella storia d’amore: “Su Chi in esclusiva le immagini della prima vacanza di una nuova coppia, quello formata da Eleonora Pedron e Fabio Troiano. L'ex Miss Italia Eleonora Pedron, dopo la fine della relazione con la ‘Iena' Nicolò De Devitiis, è tornata a sorridere”.