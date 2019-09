La vita va avanti! Eros Ramazzotti e il commento sulla nuova storia di Marica Pellegrinelli

È uscita da pochissimo la fotografia che immortala Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. I due ex marito e moglie di nuovo insieme, ma per il bene dei figli. È stato il settimanale Chi a pubblicare lo scatto che ritrae il cantante romano mentre accompagna con la modella la primogenita a scuola. “Su ‘Chi’ – si legge sull’account social della rivista– le immagini di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme sorridenti per il primo giorno di scuola della figlia.

Nonostante la separazione e la nuova storia della Pellegrinelli (con Charley Vezza) la coppia si è ritrovata per accompagnare la figlia Raffaela Maria al il primo giorno di scuola. E dai loro sorrisi non sembra essere solo…calma apparente. Eros e Marica continuano a dare un ottimo esempio di come si possa chiudere un amore restando in buoni rapporti per il bene dei figli”.

L’amore sarà pure finito, ma la stima, il rispetto e soprattutto la felicità dei figli avuti insieme restano dunque al primo posto. Marica, come detto, ha voltato pagina con l’imprenditore Charley Vezza e anche se non si sono ancora mostrati ufficialmente insieme, i paparazzi li hanno sorpresi in atteggiamenti inequivocabili questa estate. Eros invece da quanto si sa è single.

Poche ore fa il cantante si è espresso per la prima volta in assoluto sulla nuova relazione della sua ex moglie. Lo ha fatto durante un’intervista nella trasmissione I Lunatici che va in onda su Radio2. Tra le varie dichiarazioni sul matrimonio naufragato, pur senza sbilanciarsi troppo, Ramazzotti ha risposto ad alcune domande sulla vita privata della Pellegrinelli. Non era mai successo prima, nonostante i rumor sulla nuova love story di lei circolino da mesi.

“Sono abituato a certe cose, la gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono”, ha detto Eros Ramazzotti quando gli è stato – inevitabilmente – chiesto della vita privata della ex. Non ha mai nominato Marica e Charley durante la chiacchierata. “Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso. La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”, ha detto facendo intendere che il suo sguardo ora è rivolto al futuro.