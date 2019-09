Elena Morali ha scollatura vertiginosa! La foto a Venezia seduce tutti

Elena Morali è unache ha partecipato a “” e poi, più recentemente, a “”. Bionda, con grandi occhi azzurri, fisico scolpito e curve mozzafiato,è fidanzata da tempo con il comico, in arte. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, nonostante tornino ciclicamente le voci di una crisi.In molti non possono fare a meno di chiedersi come mai siano continuamente rimandate le nozze che erano state annunciate nello studio digià un po’ di tempo fa. Fatto sta che, a dispetto delle malelingue, anche a guardare di sfuggita il profilo Instagram della bella Elena è sotto gli occhi di tutti che i due siano innamoratissimi. Tra l’altro sono tornati da poco da una romantica vacanza e chissà allora che il matrimonio non sia già in programma per il prossimo anno.

A proposito di Instagram, Elena Morali è solita regalare ai suoi tanti fan scatti seducenti. Non fa eccezione l’ultimo che arriva direttamente da. Nella foto che, inutile dirlo, ha subito riscosso un enorme successo tra i suoi ammiratori, la ex Pupa ed ex naufraga si lascia immortalare seduta su una gondola e con un look provocante.Con gli occhi socchiusi e i capelli al vento,a stampa floreale con unache lascia ben poco all’immaginazione. E inevitabilmente accende gli animi dei suoi ammiratori. Impossibile rimanere indifferenti di fronte a questa esplosione di femminilità. Il risultato è presto detto: boom di like e di commenti più o meno ‘spinti’.“Sempre più bella e affascinante”, scrive un utente. E ancora: “La meraviglia sei tu”, “Le gondole si muovono da sole per la tua bellezza”. Seguono poi (tanti) commenti riferiti al suo florido décolleté messo in risalto dalla scollatura dell’abitino. “Che gemelle!” e “Mai viste due colline così a Venezia”. Non c’è bisogno di aggiungere altro: con questo scatto Elena Morali ha davvero incantato tutti.