Elisabetta Canalis e lo strano dettaglio sulla scollatura

Elisabetta Canalis è seguitissima su Instagram. La ex Velina di Striscia la Notizia conta quasi 2,5 milioni di fan a cui ogni giorno regala scatti della sua vita privata, di sua figlia Skyler Eva (rigorosamente senza mai mostrarne il volto), delle vacanze e anche degli eventi glamour che la vedono protagonista. L’ultima foto, però, ha sollevato parecchi dubbi tra i follower. Eli è in abito da sera, come sempre splendida, e nel post tagga le amiche Valentina Michetti e Perla Alessandri, fondatrici del brand di scarpe Alevì.

“A proposito di ieri sera. Congratulazioni alle mie amiche”, scrive nella didascalia. A catturare maggiormente l’attenzione è però il suo vertiginoso décolleté, messo in risalto dal vestito beige che indossa. Si sa, la Canalis ha un fisico e un seno mozzafiato, ma questa volta molti fan hanno notato un dettaglio sulla scollatura.

Al centro della scollatura c’è come uno strano rigonfiamento. Tutti a chiedersi cosa fosse, fin quando qualcuno ha ipotizzato che la Canalis abbia esagerato con Photoshop e dunque abbia postato un fotoritocco infelice. Questa è l’ipotesi più diffusa tra gli ammiratori di Eli. E infatti il commento di un utente “Secondo me la foto è ritoccata e anche male” ha fatto presto il pieno di like.

A proposito di Instagram, si è finalmente avuta la certezza della rottura tra Elisabetta e Maddalena Corvaglia. Erano inseparabili, ma non si seguono più su Instagram e sui rispettivi social non postano foto e video insieme. Fino a poco tempo fa vivevano entrambe a Los Angeles e la Canalis era stata accanto alla Corvaglia anche nel periodo più duro, quello della separazione dal marito Stef Burns e l’amica l’aveva più volte ringraziata pubblicamente. Da qualche anno le due erano anche diventate socie in affari, aprendo a Los Angeles una palestra, la Sky View LA.

Ora, dopo tanti rumor, è stata la Canalis a rompere il silenzio e a confermare in un’intervista a Chi come il rapporto con l’amica del cuore sia stato compromesso. Eli ha risposto così a una domanda su Maddalena: “Immaginavo che me l’avreste chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”. Ha poi aggiunto che la palestra di LA l’hanno data in affitto e rivelato che sta lavorando a un altro progetto legato al fitness che però è ancora top secret.