Ecco la sexy Lily Rose! Che schianto la figlia 20enne di Johnny Depp e Vanessa Paradis!

Alla Mostra del cinema di Venezianon avevano regalato ai fan nemmeno un bacio. I due erano sbarcati al Lido separati (ognuno sul suo motoscafo) e il red carpet del film(dove lui interpreta Enrico V e lei sua moglie Caterina di Valois) l’avevano percorso insieme ma distanti. Ma tra Lily Rose Depp e Timothée Chalamet la scintilla è scoccata sul set de “The King”, film presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia.Al Lido la neosi era presentata in maniera timida e distaccata evitando tenerezze (e avvalorando alcune voci che li volevano solo buoni amici o altre che parlavano di una montatura pubblicitaria costruita ad hoc). Nel numero in edicola da mercoledì 11 settembre “Chi” pubblica le immagini della prima vacanza d’amore a Capri della figlia die dell’attore di “Chiamami col tuo nome”. E lontano dai riflettori i due danno visibilmente libero sfogo alla loro passione.

, 20 anni – figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis – e Timothée Chalamet si sono piaciuti subito e, a quanto pare, si sono innamorati. Sono stati poi beccati a New York, mentre si baciavano per strada, nel tentativo di essere una coppia qualsiasi. Ma inevitabilmente sono finiti sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip. Gli occhi di Johnny, i lineamenti della bellissima Vanessa: Lily-Rose Depp ha un codice genetico fortunato ma mette sempre del proprio, con un mood un po’ vintage, un po’ contemporaneo.A Venezia ha lasciato tutti senza fiato quando è arrivata sulfasciata da un abito color rosa cipria (della casa di moda Chanel) che le stava di incanto. La star ha abbinato il suo abito a un raccolto con due ciocche morbide, spioventi sul viso, leggermente arricciate, con la quasi totale assenza di gioielli, e con un paio di sandali argentati. Una bellezza genuina e mozzafiato.

A Venezia c’era anche papà Johnny, che ha calcatolo il red carpet per Waiting for the Barbarians.”Sono così orgoglioso di lei. – ha raccontato un emozionato Depp – Avrebbe potuto fare film milionari, campioni d’incasso e per cui l’avrebbero pagata tanto. Invece ha esordito con Natalie Portman in un piccolo film. E ha continuato a scegliere film indipendente, coraggiosi, rischiosi, anche piccole parti… Lei e suo fratello sono un po’ i miei dei… I mean”.