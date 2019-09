Taylor Mega confessa: Non riesco a fare viaggi lunghi, mi viene l’ansia

Ogni tanto, Taylor Mega si concede ai suoi follower per alcune domande e, in una delle ultime Instagram story, la influencer ha svelato qual è il problema che da un po’ di tempo le impedisce di fare viaggi lunghi.

Se lo scorso anno eravamo soliti vederla viaggiare in lungo e in largo a bordo di jet privati, negli ultimi periodi Taylor Mega ha scelto di rimanere in Italia evitando di effettuare tratte troppo lunghe. Così, per rispondere alle domande di alcuni follower, la influencer ha spiegato per quale motivo ha limitato i suoi viaggi. A chi le ha domandato quale città avesse intenzione di visitare prossimamente, infatti, lei ha detto: “ Non riesco più a fare viaggi lunghi. L’anno scorso ero ovunque...Quest’anno non riesco ad uscire dall’Italia ”.

Una confessione inaspettata da parte di Taylor, solitamente propensa ad affrontare qualunque tipo di avventura senza grandi esitazioni. Questa volta, però, la Mega ha raccontato che, dopo gli innumerevoli viaggi dello scorso anno che l'hanno portata in giro per il mondo, adesso inizia ad avvertire uno strano senso di ansia. “ Non so cosa mi sia successo, ma mi viene l’ansia al solo pensiero ”, ha aggiunto nella sua Instagram story, non riuscendo a dare una motivazione a questa sua reazione ai viaggi.

Per il momento, dunque, pare che Taylor Mega si limiterà a visitare l’Italia – per lavoro e per piacere – e, solo quando si sentirà pronta, effettuerà viaggi oltre oceano. Probabilmente da sola perché, come confessato sui social, è single da sei mesi.