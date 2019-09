Magnifica! A 45 anni Barbara Chiappini in bikini stende tutti

Per molti anniè stata una delle showgirl più amate della televisione italiana. Nel 1993 raggiunge la notorietà dopo aver vinto il titolo di “Miss Mondo fotogenia” al concorso internazionale di bellezza Miss Mondo svoltosi in Sudafrica. Subito dopo quest’esperienza partecipa come valletta a Buona Domenica. Dopo molte partecipazioni a trasmissioni televisive come valletta e co-conduttrice, tra cui, nel 2003 partecipa al reality show L’isola dei famosi.che fine ha fatto barbara chiappiniFamosi sono anche i tre seducenti calendari (2002,2003,2004) che l’hanno vista protagonista degli autorevoli scatti del fotografo Angelo Gigli. Per la sua prorompente bellezza, è stata spesso paragonata a Sophia Loren, un’icona che Barbara riconosce come suo modello. Oggie gestisce col marito un’azienda di coltivazione di frutti di bosco. Ma non ha totalmente chiuso le porte al mondo dello spettacolo.

“Se mi fanno offerte poco impegnative, non dico di no. – ha detto in un’intervista rilasciata tempo fa – Ad esempio, mi hanno chiamato per fare da testimonial per un’azienda che produce biancheria per la casa e a metà agosto condurrò degli eventi in giro per l’Italia. Ma si tratta di lavori che posso conciliare bene con la mia vita da mamma. Per il momento, i figli sono la mia priorità: io non rinuncio a questa fase meravigliosa della mia vita”. Dopo 7 anni di fidanzamento, nel 2011, l’ex soubrette ha sposato il manager Carlo Marini Agostini, in una cerimonia con soli 27 invitati. La coppia ora ha due figli.



La Chiappini in una recente intervista a DiPiù ha dichiarato di vivere una vita da “contadina“, immersa nella natura e dedita completamente ai suoi figli e ai suoi alberi di mora. “Abbiamo quattro cani, un gallo belga e tre galline nostrane che ogni giorno fanno molte uova, qualche pecora e presto prenderemo un cavallo“. Ma la sua passione sono le more, ha aggiunto che lei stessa si occupa di questo frutto dalla potatura alla raccolta, alla vendita. Barbara, che sta per spegnere 46 candeline, sembra ancora una ragazzina e sui social si diverte a stuzzicare i fan con foto che la ritraggono in costume da bagno, mentre mostra le sue curve tutte naturali.



Ed è proprio la naturalezza a colpire idella showgirl. Finalmente un fisico naturale, se ne vedono così pochi ultimamente, sei più bella di tutte le altre super ritoccate e rifatte!”, “Sei sempre una meraviglia del creato, complimenti Barbara”, “Sei di una bellezza unica sei bellissima complimenti”, sono solo alcuni dei commenti lasciati all’indirizzo di Barbara, che alla soglia dei 45 anni può dare del filo da torcere a tantissime ragazze.