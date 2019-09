Mi sono innamorata! Taylor Mega molla il milionario e si fidanza...

Taylor Mega si è lasciata... chi segue le sue stories sa bene che di recente ha fatto coppia fissa con Hormoz, il milionario iraniano ex fidanzato di Claudia Galanti. A giudicare dagli scatti dei paparazzi, i due sembravano molto complici, con un’affinità particolare confermata dalla stessa Taylor in un’intervista. Dall’imprenditore persiano la bionda soubrette si distanziava di ben 30 anni di differenza, ma per lei sembrava non esserci alcun problema.

La 25enne aveva anche precisato che ha colpirla non era stata la ricchezza dell’uomo. “Sono sempre stata una ragazza autonoma, anche economicamente. Non è certo l’uomo che mi sta a fianco a definire il mio lifestyle”. Ma adesso invece che succede? Sembra che Taylor non sia più interessata al milionario e messa da parte la storia con Hormoz, milionario iraniano, Taylor Mega pare avere ora un nuovo interesse sentimentale.

A renderlo noto è stato niente meno che Riccardo Signoretti, direttore del settimanale “Nuovo” nonché ospite di Pomeriggio 5. Il giornalista ha svelato di aver ricevuto delle foto molto chiare della nota influencer, che avrebbe ritrovato la serenità vicino a un’altra persona, la cui identità resta per ora top secret. Presente anche lei in studio, Taylor Mega ha dapprima negato, per poi ammettere di essere in un momento davvero felice della sua vita.

Prima di rendere la cosa ufficiale, la bella ex naufraga ha però ammesso di voler capire in che direzione stia andando questa nuova relazione. A quanto pare, la love story è comunque a distanza, considerato che la nuova fiamma della Mega proverrebbe dalla Spagna. Taylor, continuando a mantenere il sorriso, non ha però rivelato molto di più. Ora tutti vogliono naturalmente sapere di chi stiamo parlando. Ma su questo la bellissima modella è stata molto chiara: “No comment”. E c’è già qualcuno che si sta chiedendo se sia o meno tutta una montatura per far parlare di sé.