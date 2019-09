Sono davvero giganti! Il costume di Francesca Cipriani sembra voglia esplodere

1 settembre 2019 ... Quanti di voi sono tornati dalle vacanze? E quanti stanno partendo in questi giorni? Una domanda come le altre se non fosse fatta dalla maggiorata Francesca Cipriani. La sexy 35enne ormai stellina del salotto di Barbara D'urso, continua a stuzzicare il suo milione di follewer con scatti provocanti dove non nasconde assolutamente le sue forme.

Tra lati B stratosferici e decoltè esplosivi, la Cipriani sa bene come intrattenere i suoi fan. Negli ultimi scatti in bikini, Francesca Cipriani fa un primo piano del suo lato migliore che riempe l'obbiettivo e che il costumino bianco riesce a malapena a contenere. Pensate che il suo seno - all'ultimo intervento - dovrebbe aggirarsi tra una settima ed una nona... sono davvero giganti!