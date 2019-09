Donna Pamela si confessa sul caso Prati-Caltagirone

Pamela Perricciolo ritorna sul caso mediatico dell'anno e lo fa ai microfoni di "", il nuovo programma di, parlando a ruota libera di retroscena, anche giudiziari, legati a. "Tutti pensano ci sia qualcosa di costruito, ma non c'è.Pamela Prati non lo voleva firmare il patto di riservatezza, visto checi 'vogliamo bene'. L'abbiamo firmato su insistenza dell'avvocatessa.Siamo state sceme, perché c'era qualcosa che non quadrava...".

L'unica certezza della vicenda "Prati-gate" è proprio quella che non vifossero certezze: infatti sono terminate da poco le vacanze estive esubito si riaccende il caso mediatico che ha appassionato milioni diItaliani, quello del "marito fantasma" Mark Caltagirone e dei misteriosilegami del trio Prati - Perricciolo - Michelazzo. Il caso è ancoraaperto.Ed il primo scoop, con un'intervista live esclusiva a Donna Pamela, lopiazza la conduttrice trans Manila Gorio, che dopo l'intervista a MarcoCarta mantiene la parola e ci offre in "Esclusivo" una nuovatestimonianza, in un'intervista-chiacchierata di mezz'ora, in cuiemergono novità scottanti sulla vicenda che faranno molto discutere,soprattutto nel salotto di Barbara D'Urso...In particolare è rilevante quanto la Perricciolo rivela sulla "questioneacido", sulla quale racconta: "Sono stata interrogata per 2 ore diseguito come persona 'offesa da reato'. Io sono stata chiamata a venirea casa quella sera. Io non sapevo niente, ero in giro con le amiche.Dovevo camminare con l'acido nel portabagagli?".

"Eliana Michelazzo è stata mia sorella per 10 anni. Ora dà tutte lecolpe a me e penso che qualcuno l'ha costretta a dare la colpa a me...Non c'era niente di intimo oltre ad un rapporto di sorellanza. Non pensoadesso che il rapporto si riconcilierà mai". "A Barbara D'Urso l'ho detto, quando non sapevamo più come uscirne,abbiamo fatto di tutto per far smettere di parlare di noi". "Andreotti diceva sempre: 'Non dare mai smentite perché è come dare lanotizia 2 volte'". "Eliana doveva stare fuori da tutto quanto, il rapporto era tra me ePamela". E alla fine, si ironizza sulla possibilità che dietro a tutto loscandalo "Prati-gate" ci sia la mente astuta della manager ManilaGorio...