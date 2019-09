Lo scatto del suo lato b è da urlo! Carolina Kostner manda in tilt i follower

Carolina Kostner è sicuramente lasu ghiaccio più amata e conosciuta in Italia. La 32enne di Bolzano nel corso della sua lunghissima carriera ha vinto diverse medaglie come il bronzo ai Giochi olimpici invernali di Sochi nel 2014. L'atleta altoatesina è stata campionessa mondiale nel 2012 e ha vinto anche cinque medaglie ai campionati del mondo: due argenti nel 2008 e 2013, tre bronzi nel 2005, 2011 e 2014.ha inoltre vinto sei medaglia agli Europei, due d'argento nel 2009 e 2014 e quattro di bronzo, nel 2006, 2014, 2017 e 2018. L'altoatesina è stata anche fidanzata per tanti anni con l'ex marciatore azzurroma la loro storia d'amore è naufragata quando il 35enne di Vipiteno fu trovato positivo ad un controllo antidoping con la Kostner che aveva poi vuotato il sacco: "Lui aveva un macchinario di colore bianco, elettrico, dal quale partiva un tubo flessibile collegato a una maschera facciale che metteva sul viso per l'intera durata della notte e io ero costretta a mettermi i tappi alle orecchie dal rumore".

Carolina aveva poi continuato affondando il tackle nei confronti di Alex: "". Queste parole risalgono al 2014 ma nel 2016 la pattinatrice azzurra aveva parlato così del suo ex fidanzato che aveva ottenuto un buon tempo prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro: "".Ora entrambi si sono rifatti una vita con Carolina che ha un fidanzato di nome Fabrizio e che di professione fa l'osteopata, Schwazer ha invece avuto una bambina, che oggi ha due anni e mezzo, dalla sua compagna Katrhin Freund. La cugina dell'ex sciatriceha molto seguito su Instagram con oltre 120.000 follower che non perdono tempo per commentare le tante istantanee postate dalla 32enne di Bolzano che la ritraggono durante momenti di pattinaggio o in momenti della sua vitra privata.ha raccolto oltre 7.000 like e una serie infinita di commenti di complimenti alche spopola sul ghiaccio ma anche sui social.