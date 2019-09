La principessa Charlotte a scuola è soprannominata Princess Warrior

La piccola Charlotte è nota per essere la cocca di papà. Non solo il Principe William adora pettinarla ogni mattina, ma soprattutto ha l’abitudine di chiamarla con delicati vezzeggiativi francesi. Ma questi vezzeggiativi, secondo il tabloid "Express UK", non verranno mai usatidai suoi compagni di scuola che la conoscono da appena una settimana e hanno deciso di riciclare il soprannome che Charlotte già aveva all’asilo, “Princess Warrior”, la “ principessa guerriera ”. Il motivo? Perché sembra che la piccola sia un vero e proprio maschiaccio, pronta sempre a imporsi e a comandare.

La secondogenita dei Duchi di Cambridge, infatti, come si è già accorta da tempo la stampa osservando i suoi atteggiamenti spavaldi in pubblico, ha un bel caratterino. E dopo pochi giorni di scuola alla "Thomas’s Battersea", la stessa frequentata da suo fratello George, ha già fatto capire ai suoi compagni di classe di che pasta è fatta.

George, invece, che è più timido e riservato a scuola, secondo “Vanity Fair UK”, è stato ribattezzato "P.G.", con le iniziali di Prince George. Al piccolo il soprannome piace e non si è mai soffermato sul chiedersi perché lo chiamino così. Quanto a Charlotte, sempre secondo “Express UK”, “ non ha mai mostrato insofferenza verso il suo soprannome, anzi, pare ne vada piuttosto fiera " e il motivo l'ha spiegato l’esperta reale Katie Nicholl al tabloid “The Sun”.