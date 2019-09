Non è detto che una coppia funzioni... Stefano De Martino gela Belen Rodriguez

Stefano De Martino è pronto a tornare in tv. e dopo aver riconquistato il cuore di, il ballerino farà il suo debutto a, il varietà di Rai2 che dal 2015 al 2018 è stato condotto da Amadeus. Un traguardo professionale non di poco conto e che arriva dopo che, nei giorni scorsi, aveva condotto insieme alla showgirl argentina. Chi si era abituato a vederli insieme è rimasto deluso.

In una intervista rilasciata al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha parlato di Belen Rodriguez e della loro vita lavorativa insieme, ammettendo che è bello avere una propria individualità professionale: “Non è che neanche detto che una coppia funzioni su tutti i programmi. Mi piace avere delle cose da raccontare la sera quando si torna a casa”. Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino ha svelato gli ospiti di Stasera Tutto è Possibile, in partenza da lunedì 23 settembre in prima serata su Rai2.



Il castmolto variegato: ci saranno i punti saldi del programma, come Biagio Izzo, il Mago Forest, Maurizio Casagrande e Francesco Paolantoni. Di puntata in puntata, poi, arriveranno altri personaggi. Nella prima puntata saranno ospiti i The Jackal che sono degli youtuber molto amati grazie ai loro video supercreativi. Essendo il nuovo conduttore di Stasera Tutto è Possibile, Stefano De Martino ha provato alcuni giochi come la famosa stanza inclinata.

“Vi assicuro che non è per nulla facile, quando scendi hai un po’ l’effetto di quando scendi dalla barca, ti gira la testa”. Su Amadeus, il compagno di Belen ha dichiarato che ha ricevuto una bella eredità: “Amadeus è un professionista bravissimo che fa questo mestiere da anni, io mi sto avvicinando a questo ruolo, non mi reputo un conduttore”.

Per quanto riguarda l’amore, invece, procede tutto per il meglio: di recente Cecilia Rodriguez ha fatto un gesto nei confronti di Belen e Stefano De Martino che ha spiazzato tutti sui social. Nella nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile ci sarà un nuovo gioco: il ruba-bicchiere. Stefano De Martino ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni che ci sarà un pianista che suona e a seconda del ritmo gli ospiti in gara dovranno girare intorno ad un tavolo con le mani dietro la schiena. Quando la musica si fermerà, dovranno prendere in mano uno dei bicchieri pieni d’acqua, ma uno di questi sarà meno vuoto.