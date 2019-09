Meghan Markle... la miglior arrampicatrice sociale del Regno Unito

La rivista Tatler ha “incoronato” Meghan Markle “miglior arrampicatrice sociale” di tutto il Regno, grazie al royal wedding del 2018 con uno dei principi più ambiti del mondo e, di conseguenza, all’ingresso nella royal family più conosciuta, ammirata e chiacchierata del nostro tempo.

Meghan Markle non suscita mai indifferenza. O la si ama o la si odia. La duchessa, del resto, non fa nulla per nascondere la sua personalità volitiva e forte. I tabloid seguono come segugi ogni sua mossa, ne interpretano gesti, parole, tono di voce. Tutte le sue scelte e i suoi atteggiamenti vengono sottoposti ai raggi X del gossip e degli esperti reali. Spesso, però, i risultati non sono proprio edificanti. Non è sempre facile capire dove sua il limite tra l’opinione e un presunto accanimento dei media su Meghan Markle. Ancor più complicato è stabilire il confine tra l’audacia della duchessa di Sussex e una sua possibile caduta di stile. Le variabili da tenere d’occhio sono molteplici e ogni situazione può essere osservata da diversi punti di vista. Di fatto Meghan è una delle donne più giudicate e chiacchierate al mondo. La sua vita rappresenta il sogno di molte ragazze, suscita invidia e ammirazione.

Molti si chiedono come abbia fatto Meghan a conquistare un principe, se vi sia un segreto. Alcuni tabloid scommettono che l’ex attrice abbia affinato le sue doti interpretative e di seduzione, ma forse, più semplicemente, non vi è alcun mistero da svelare. Harry e Meghan si sono innamorati e sposati. Nient’altro. La rivista Tatler, considerata la “bibbia dell’aristocrazia britannica” , come ricorda Vanity Fair, guarda a questo royal wedding da un’altra prospettiva. Secondo il magazine, infatti, la duchessa di Sussex avrebbe scalato “l’albero della cuccagna” diventando uno dei membri di spicco della royal family inglese. Per questo motivo, sostiene Tatler, Meghan merita il titolo di “migliore arrampicatrice sociale” di Gran Bretagna. Una “onorificenza” non proprio esemplare, ma la motivazione è molto interessante. Tatler sostiene che la vita della duchessa “non sia una vera storia di ‘dalle stalle alle stelle’”, ma Meghan “ha trovato un ruolo che le si adatta alla perfezione: traghettare la royal family nel 21esimo secolo”.

In effetti, come ricorda Vanity Fair, il padre della Markle ha vinto un Emmy come direttore della fotografia e sua figlia ha studiato privatamente ed è riuscita a ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto a Hollywood. Dunque il titolo di “arrampicatrice sociale” può suonare poco confortante, se non addirittura offensivo, ma Meghan Markle ha portato una ventata di novità negli antichi palazzi dei Windsor. La sua esuberanza viene appoggiata dal principe Harry, il quale sembrerebbe condividere le idee della moglie. I due potrebbero rappresentare una sorta di “spartiacque” tra la monarchia inglese del Novecento e quella del Duemila. Meghan Markle ha centrato un obiettivo fallito da molte altre ragazze. Ha scalato i gradini più alti della società. Se ciò sia avvenuto calcolando ogni passo di questa ripida “arrampicata”, o solo una parte, oppure ancora lasciandosi trasportare dal destino non lo sapremo mai con certezza (forse).