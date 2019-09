Ambra Angiolini è tornata più carica che mai e in versione canora

Dopo un’assenza lunga quasi quattro mesi, Ambra Angiolini è tornata a condividere sui social notizie e novità sulla sua vita. " Scusate, avevo finito i Giga ", ha scherzato nel suo primo post social dopo un’estate all’insegna del silenzio stampa. Pausa che sembra aver giovato all’attrice che, in questi giorni, sta inondando Instagram con foto e video pieni di positiva energia.

A metà maggio Ambra Angiolini aveva chiuso i suoi account social. Un gesto legato anche all’addio alla panchina della Juventus del suo compagno Massimiliano Allegri. Troppa pressione, troppe domande, meglio scollegarsi dal resto del mondo e prendersi una pausa. Un periodo lungo un’intera estate che, però, Ambra Angiolini ha voluto condividere comunque con fan e follower. Lei, a cui il tacere poco si addice, ha fatto sapere di aver trascorso i mesi caldi tra Sud Africa e montagne, forse in compagnia di Allegri e di non essersi rifatta i denti (come qualche haters ha affermato) ma di aver messo solo l'apparecchio. Mentre il suo ex compagno Francesco Renga si mostra felice con la nuova compagna, lei oggi è più carica ed energica che mai.