PLAYING IS BELIEVING: eFootball PES 2020 bdisponibile

È arrivato il momento di giocare al nuovo titolo calcistico di KONAMI, premiato come “Best Sports Game 2019” agli E3 Game Critics Awards. Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che eFootball PES 2020 è disponibile da oggi per PS4, Xbox One e PC Steam in versione fisica e digitale.

KONAMI, dopo aver svelato all’E3 eFootball PES 2020, ha rinnovato le partnership con il Barcellona e con l’Arsenal e ha acquisito le licenze ufficiali di Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e di altre squadre non europee.

eFootball PES 2020 è l’unico videogioco di calcio in cui è possibile giocare con la Juventus, la squadra campione in carica della Serie A. Il nuovo capitolo della saga calcistica di Konami include, in esclusiva, anche le divise ufficiali della squadra bianconera e l’Allianz Stadium e gli stadi del Bayern Monaco (Allianz Arena) e del Barcellona (Camp Nou) che sono disponibili, quest’anno, solo in eFootball PES 2020.