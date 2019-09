Beato chi si sveglia con te con Chiara Cercano! la postina di Maria sexy da tra le lenzuola

Bella da impazzire e per di più in alcune pose a dir poco conturbanti, lascia proprio senza parole., la postina dinon è solo uno dei volti noti dima anche un’amatissima influencer e conduttrice. Ha all’attivo la partecipazione a, la conduzione del backstage dele un programma tutto suo su, #CosìFanTutte, oltre all’immancabile appuntamento del sabato sera con l’affezionato pubblico di Queen Mary.Eppure Chiara rimane tranquilla con i suoi 364 mila followers su Instagram e i successi conquistati ‘malgrado’ la giovane età. Eh sì, perché Chiara avrà ventisei anni il prossimo 29 ottobre. Una laurea in Economia aziendale alle spalle e diversi Master linguistici – ha sempre affiancato lo studio al desiderio di occupare un posto nel mondo dello spettacolo di cui, oggi, fa pienamente parte con grande successo di pubblico.

Seguitissima sui social, Chiara è apprezzata per la semplicità e la genuinità che la contraddistinguono e che mantiene intatte nonostante il successo. E così, tra uno scatto in costume e uno sguardo ammiccante, ogni tanto osa con qualche immagine un po’ più sensuale, per la gioia del genere maschile attivissimo su Instagram. Solo qualche giorno fa, infatti,: “Amo chi si sveglia felice ma soprattutto chi mi sveglia felice”.Ungraditissimo per i fan, concentrati sull’immagine della bella postina, nuda tra le lenzuola. “Già così bella di prima mattina”, la Carcano posa sul letto coperta solo da un “Lenzuolo cattivo”, che i fan chiedono a gran voce di levare. “Hai tutto quello che una Donna deve avere”, scrivono i followers, “Ti sposerei!!!”, “Sei sempre incantevole”, “Semplice e naturale”.Trasmetti tanta tanta positività!”. E poi: “Felice chi ti sveglia”, “Non esiste problema ti sveglierei felice tutte le mattine”, “È sempre una gioia immensa vederti”, “Dimmi un po’ uno come può non essere felice svegliandosi a fianco a te”, “Favolosa”, “Stupenda”, “Raggiante”. Infine una curiosità piccante: “Dormi abitualmente nuda?”. Ma il nostro preferito rimane: “Beato chi ti sveglia!”.