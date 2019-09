Una presa in giro! A Temptation Island Chiara Esposito fa esplodere i social

Falò infuocato pera Temptation Island 2019è sempre più legata al single Fabrizio Baldassarre e non perde occasione per criticare alcuni aspetti del rapporto con il ragazzo. La professore dell’Eredità non ama i divieti che il suo fidanzato le avrebbe imposto: “è arrivato a dirmi che devo vestirmi più coperta perché attiro l’attenzione, è matto. Mi ha detto ‘devi essere meno solare, chi non ti conosce e ti vede così può farsi una brutta opinione’, ma che opinione devono farsi? Io sono me stessa”.Simone ha visto il video nel pinnettu, e deluso ha affidato la sua replica alle telecamere di: “Mi fa male, mi fa passare per il lupo nero della situazione, perché non la spieghi per bene? Completala tutta, non farmi passare per quello ossessivo. Abbiamo 22 anni – ha spiegato lui – non è che ti devi mettere il vestito da monaco, ma hai un fidanzato. Per me è la più bella dell’universo, per me è come una Ferrari”.

Chiara, però,e non nasconde di essere pronta a: “fammi capire, esci dal programma e potresti andare a Ibiza con lui? – tuona il fidanzato – Come ti premettetti? È un ragazzo sconosciuto, io non mi permetterei mai. Mentre Simone ha cercato di mantenere le distanze da tutte le tentatrici e si è abbandonato anche a qualche lacrimuccia per la mancanza della sua fidanzata, Chiara si è data un bel da fare., già ribattezzata come la “” di Temptation Island Vip ha affermato che la Esposito “si è costruita un harem di single”. Effettivamente, la professoressa de L’Eredità è completamente a suo agio, balla e scherza con tutti. “Non escludo nulla, sarei un’ipocritca a dire che non succederà nulla”, ha detto sicura di poter cedere alle lusinghe di un single.

Davanti a tutte queste frasi, Bonaccorsi ha mantenuto la calma, ma quando ha visto Chiara fumare una sigaretta ha perso la testa. Come un “déjà vu che si ripete”, Simone ha perso la testa nel vedere la sua compagna con la sigaretta perché pare che sia stato proprio lui a farle abbandonare questo vizio. Così come Nicola Panico con Sara Affi Fella nell’edizione Nip del 2017 di Temptation Island, anche Bonaccorsi, piuttosto che ascoltare le parole della sua fidanzata, ha concentrato la sua attenzione sul fumo. “Si tratta di una presa per il c.”, ha confessato la Esposito al tentatore. “Non farmi passare per quello possessivo, possiamo comunque vestirci in maniera più coperta anche se abbiamo 21 anni”, il commento di Simone che ha convinto il pubblico. Su Twitter gli elogi per lui si sono sprecati.