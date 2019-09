Eva Longoria è stata vittima di bullismo sul set di Desperate Housewives

In una lunga lettera destinata al giudice che si sta occupando del caso dell’attrice Felicity Huffman, accusata di corruzione, Eva Longoria ha rivelato di essere stata vittima di bullismo sul set di Desperate Housewives e di essere stata difesa proprio dalla collega.

“ C'è stato un periodo in cui sono stata vittima di atti di bullismo compiuti da una persona con cui lavoravo – ha raccontato nella missiva che doveva rimanere privata, ma che la NBC News ha ottenuto e deciso di rendere pubblica - . Temevo i giorni in cui dovevo lavorare con quella persona perché era una vera tortura ”. La Longoria, dunque, ha svelato di aver vissuto giorni difficili sul posto di lavoro per colpa di un collega, ma di essere riuscita a risollevarsi da quella situazione solo grazie all’intervento dell’amica, la Huffman. “ Fino a quando un giorno Felicity ha detto a chi mi bullizzava "basta" ed è finito tutto – ha fatto sapere - . Felicity Huffman poteva sentire che ero alle prese con l'ansia anche se non mi ero mai lamentata o avevo parlato dell'abuso con qualcuno ”.