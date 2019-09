Mister Italia 2019 è Giulio Schifi, passione per basket e trascorsi a Uomini e Donne

Il più bello d’Italia è lui, Giulio Schifi, 23 anni di Rieti. Il giovane, alto 1,87 moro con gli occhi scuri, ha sbaragliato la concorrenza degli altri trenta finalisti, conquistando la fascia di Mister Italia 2019. A incoronarlo al termine della finale del concorso di bellezza maschile è stato il presidente di giuria, Vladimir Luxuria, che lo ha aiutato a indossare la fascia di Mister. Dopo l'incoronazione di Miss Italia, Carola Stramare, ecco dunque arrivare lui, il più bello d'Italia, grande appassionato di basket e che sogna di diventare un attore.

" Ritornare a casa con la fascia di Mister Italia 2019 - ha scritto sui social Giulio Schifi - è qualcosa di fantastico. Ho trascorso tre giorni meravigliosi in compagnia di persone meravigliose con cui ho legato e che porterò sempre nel cuore. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano e che ogni anno si impegnano nella realizzazione del concorso. Un grazie immenso alla mia famiglia che mi ha sempre supportato in tutto e mi rende l’uomo che sono oggi". Il suo volto non è però nuovo alla televisione. Giulio Schifi è stato, infatti, uno dei corteggiatori dell’ex tronista Giulia Cavaglià. Quell'esperienza terminò però presto visto il poco interesse della torinese nei suoi confronti e lui tornò al suo lavoro, la gestione di due case di riposo per anziani.

Sembra però che la partecipazione a "Uomini e Donne" abbia portato bene a Giulio Schifi ma anche ad altri corteggiatori che sono passati dallo studio del programma di Maria De Filippi. Prima di Giulio, infatti, la fascia di più bello d’Italia è stata vinta da Luca Onestini, Paolo Crivellin e Andrea Dal Corso oggi personaggi amatissimi dal pubblico.