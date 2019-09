Ultimo si esibisce all'aeroporto di Fiumicino, sorpresa tra i passeggeri

Metti un piano nella hall dell'aeroporto Fiumicino di Roma, il cantante Ultimo che è in attesa di prendere un volo e il gioco è fatto. Impossibile trattenere il cantautore dal sedersi davanti al pianoforte e accennare le note di una delle sue canzoni più famose. Così Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha sorpreso i passeggeri che si trovavano a Roma Fiumicino in attesa di imbarcarsi. Il cantante romano si è seduto davanti allo strumento, che da tempo si trova in aeroporto a disposizione di chi vuole suonarlo, e ha iniziato a comporre le note della sua canzone. Nascosto da un paio di occhiali da sole e da un cappellino, Ultimo non è stato inizialmente riconosciuto, ma ha attirato comunque l'attenzione di chi stava passando davanti al pianoforte.

Pochi minuti di musica dal vivo, mentre alcune persone lo ammiravano stupite dal bar di fronte, per festeggiare un nuovo grande successo. "Piccola Stella" ha, infatti, ottenuto il Disco di Platino. Ultimo si trovava in aeroporto quando ha appreso la notizia e, vedendo il pianoforte, non ha resistito e ha iniziato a suonare. Il cantautore si è fatto riprendere con il telefonino, pubblicando poi il video sui social network, dove il filmato è diventato virale. Un traguardo che si somma ad altri record, come quello del suo Tour negli Stadi 2020 che si annuncia un successo. Le date di Milano e Firenze sono già sold out e trovare un biglietto è impossibile. Il cantante ha annunciato, proprio attraverso i social network, che presto uscirà con nuove date dei concerti e nuova musica. Ma intanto si gode il meritato successo con questo fuori programma.