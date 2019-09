Lei della serie basta che respirino! Giovanni Conversano attacca Serena Enardu

Giovanni Conversano ha commentato velenoso l'atteggiamento di Serena Enardu a Temptation Island Vip, ma è intervenuta Elga per difendere la sorella e scagliarsi contro l'ex volto di Uomini e Donne. La prima puntata di Temptation Island Vip 2019 ha creato una polemica social tra Giovanni Conversano, ex fidanzato di Serena Enardu, e la sorella della fidanzata di Pago, Elga.

I motivi risalgono a circa dieci anni fa, quando Giovanni e Serena si fidanzarono davanti alle telecamere di Uomini e Donne. La coppia riuscì a resistere per poco tempo, poi i due si lasciarono e, a distanza di anni, ora che la Enardu è entrata a far parte di Temptation Island Vip in coppia con Pago, Conversano si è sentito libero di commentare l’atteggiamento di Serena attraverso una serie di Instagram story che hanno scatenato l’ira della sorella della ex tronista.

“ Dopo 9 anni tutti i nodi vengono al pettine! Adesso io vi dico che penso che lei sia ciò che è sempre stata. Oggi non dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva, ma lei è sempre stata questa – ha tuonato Conversano scagliandosi contro la Enardu - . Io non mi meraviglio, forse qualcuno di voi si meraviglia ma io lo sapevo, e questo è il motivo per cui 9 anni fa non l’ho più voluta nella mia vita ”. Giovanni, poi, ha aggiunto un consiglio per Pago: “ Amico mio ce ne hai messo di tempo, ma lo hai capito alla fine! Io l’ho capito dopo due giorni. Stai tranquillo, non piangere! Lei della serie basta che respirino! Solo io potevo darle pane per i suoi denti.. anzi nei denti! ”.