Ha violato le regole! Ciro Petrone e Federica Caputo fuori da Temptation Island Vip

La prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip è partita con una eliminazione inaspettata per la coppia composta da Ciro Petrone e Federica Caputo. I due sono stati costretti ad abbandonare il programma a causa di una violazione del regolamento da parte dell’attore che, desideroso di rivedere la compagna dopo aver trascorso solo alcuni giorni rinchiuso nel resort sardo, ha prima richiesto – invano - un falò di confronto immediato, e poi ha fatto irruzione nel villaggio delle fidanzate eludendo la security. Un gesto inaspettato quanto irrispettoso nei confronti della produzione del programma, che ha costretto Alessia Marcuzzi ad intervenire per comunicare loro l’uscita immediata da Temptation Island Vip.

Nessuno, probabilmente, si aspettava un simile atteggiamento da parte di Petrone. Nemmeno la sua fidanzata, che non ha accettato in maniera positiva l’irruzione del compagno. “ Questa non è la dimostrazione che dicevi di volermi dare ”, ha spiegato la Caputo in lacrime, ma Ciro non ne ha voluto sapere. Dopo il tentativo di confronto, si è gettato in mare rischiando un brutto infortunio e ha invaso il villaggio delle donne perché incapace di resistere troppo a lungo lontano dalla compagna. L’epilogo era prevedibile: Ciro e Federica hanno dovuto lasciare Temptation Island Vip. “ Hai trasgredito le regole. Hai oltrepassato il limite del villaggio, dovrete vedervela fuori e risolvere fuori le motivazioni per cui eravate venuti ”, ha fatto sapere loro Alessia Marcuzzi, costretta ad intervenire fuori programma e in maniera così repentina da essersi dovuta presentare davanti alle telecamere in pigiama.