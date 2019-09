Aiuta e conforta il fratellino malato di leucemia! La straziante foto di Aubrey e Beckett

Il bambino nella foto si chiamae vive a Princeton, in Texas. Purtroppo nel 2018, a soli due anni, gli è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta, un tipo di tumore del sangue. Il piccolo con la sorellinaha un rapporto speciale, il loro amore fraterno è racchiuso in uno scatto straziante in cui si vede lain bagno e gli massaggia la schiena rassicurandolo durante una crisi dovuta probabilmente agli effetti collaterali delle terapie antitumorali. Secondo la mamma, Kaitlin Burge, Aubrey ha sviluppato un “legame incredibile” con suo fratello, che definisce il suo “migliore amico”. La mamma ha deciso di condividere queste immagini così forti con il mondo per mostrare l’importanza dei legami familiari durante periodi difficili come quello che sta vivendo la sua famiglia.

Nell'agosto del 2018, a Beckett Burge è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta, un tipo di tumore del sangue che colpisce i globuli bianchi nel midollo osseo. Non aveva neanche 3 anni. Da allora, Beckett, che vive a Princeton, in Texas, ha dovuto trascorrere lunghi periodi di tempo in ospedale tra cicli di chemioterapia, trasfusioni di sangue e trasfusioni piastriniche. In tutto questo, l'amore e il sostegno di sua sorella maggiore, Aubrey, sono stati fondamentali. Nonostante sia appena 14 mesi più grande, la bimba ha dimostrato di essere una sorella maggiore matura e profondamente premurosa. Secondo mamma Kaitlin 28 anni, Aubrey ha sviluppato un "legame incredibile" con suo fratello, che definisce il suo "migliore amico". L’amore di questa bambina per suo fratello è racchiuso in uno scatto straziante in cui si vede la piccola che conforta il fratellino in bagno e gli massaggia la schiena rassicurandolo durante una crisi dovuta probabilmente agli effetti collaterali delle terapie antitumorali.

Dopo che la foto è stata scattata, secondo quanto riferito dalla madre, Aubrey è andata a lavarsi le mani prima di portare suo fratello sul divano. Ha quindi chiesto ai genitori se poteva aiutare a pulire il bagno. Kaitlin ha deciso di rendere pubblico lo scatto per illustrare “l'importanza dei legami familiari durante i periodi difficili”. Si stima che Beckett, che ha pochi giorni festeggiato il suo quarto compleanno, dovrà passare altri due anni di chemioterapia. Accanto a lei avrà l’affetto di una famiglia che lo ama.