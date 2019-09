Vuole evitare l'alcoltest così travolge l'agente e lo trascina per 30 metri

Deciso ad evitare l'alcoltest, il conducente della vettura ha messo in moto ed ha travolto il poliziotto della stradale, trascinato per oltre trenta metri lungo la carreggiata. Gli inquirenti sono ora alla ricerca del responsabile. È finito al pronto soccorso un agente della polizia stradale rimasto investito su una strada in provincia di Sassari mentre cercava di sottoporre ad alcoltest il conducente di un'Audi A4 avant S Line fermata intorno alle 3:30 della mattinata di domenica scorsa.

Il conducente, che aveva probabilmente trascorso la serata nella discoteca "Luna Glam Club" di San Teodoro (Sassari), viaggiava con altre tre persone a bordo, fra cui anche una ragazza. Deciso ad evitare il controllo, il giovane al volante dell'auto non ha esitato a premere il piede sull'acceleratore, senza preoccuparsi di travolgere il poliziotto.

L'agente è stato trascinato per oltre trenta metri, prima di essere abbandonato sulla carreggiata. Immediatamente assistito, il poliziotto è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia, dove si trova tuttora ricoverato. Per lui i medici hanno determinato una prognosi di venti giorni.

Nessuna traccia dell'Audi e del suo conducente, riuscito a far perdere le proprie tracce. Gli agenti della stradale di Nuoro stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciare il responsabile. Come detto in precedenza, si sta cercando un'Audi A4 grigio antracite.