Massimo Boldi ha ritrovato l'amore! Ecco chi è la bella Irene che ha stregato il suo cuore

Il popolare comico, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da Me", ha svelato di essersi innamorato di Irene, 40enne lucchese che ha saputo conquistarlo con eleganza e discrezione. Massimo Boldi ha ritrovato l'amore. A confessarlo è stato lui stesso nel corso della prima intervista stagionale di Caterina Balivo a "Vieni da Me". Dopo la morte della compagna Marisa, il cui ricordo è ancora saldo nel suo cuore e nella sua mente, l'attore era rimasto per lungo tempo single. Oggi però sembra aver ritrovato serenità e felicità accanto a Irene. Di lei Boldi parla poco ma spiega: " Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato… Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna… dall’altra parte non voglio fare il pensionato. Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene ". Un fulmine a ciel sereno, se così si può dire, visto che solo un mese fa l'attore aveva fatto un appello per cercare una donna di cui innamorarsi.

A rubare il cuore di uno degli attori comici più amati d'Italia è la bella Irene Federica Fornaciari, 40 anni compiuti di recente. Lei, che vive nel centro storico di Lucca, in Toscana, ha saputo conquistare il cuore di Massimo Boldi con eleganza e pazienza. Che tra i due ci fosse del tenero lo si era intuito già dalle scorse settimane. La coppia era stata vista a passeggio per le vie di Lucca in teneri atteggiamenti. Riservati e discreti, Boldi e la compagna si sono goduti alcuni giorni di relax in giro per la città lucchese, catturando l'attenzione dei curiosi. Poco importa se tra i due ci sono 34 anni di differenza di età. La nuova compagna sembra aver conquistato anche i figli di Boldi, in particolare della figlia Marta Boldi, con la quale la Irene è apparsa in alcune foto sorridenti sui social. Anche lei era presente a "Vieni Da Me" dove, discreta e riservata, ha filmato lo studio dal backstage aspettando il compagno fino al termine della puntata del programma.