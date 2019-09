Stefano Oradei a Storie Italiane piange guardando le immagini con Veera Kinnunen

Stefano Oradei e Veera Kinnunen ormai non stanno più insieme da tempo. La ballerina ha ricominciato una nuova vita con Dani Osvaldo, ex calciatore e partner a Ballando con le stelle. Ma 11 anni di relazione sono tanti e Stefano Oradei non riesce a metterci definitivamente una pietra sopra, come ha raccontato oggi nella puntata di Storie Italiane. L’intervista andrà in onda integralmente domani, per dare spazio alla diretta dalla Camera.

A quanto pare, nel salotto di Eleonora Daniele il ballerino ha raccontato la propria versione dei fatti per la prima volta. “ È stato un periodo di silenzio giusto, per trovare me stesso e i tempi giusti. Qui mi sento in famiglia, e si è creata l’occasione di raccontare questa storia ”, avrebbe spiegato il ballerino. Nonostante questo periodo di riflessione, parlare di lei, della loro vita insieme ancora oggi gli fa scendere qualche lacrima: davanti a un filmato che mostrava le loro foto insieme, Stefano Oradei non ha potuto trattenere la commozione. “ Ho sofferto moltissimo per la fine della storia con Veera ”, avrebbe detto, mostrandosi visibilmente triste.

Il rapporto tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen era probabilmente in crisi da tempo. “ Si sussurra infatti che la frattura tra i due risalga allo scorso anno quando la Kinnunen, proprio durante la messa in onda delle puntate di Ballando con le stelle, maturò il sospetto che il suo compagno la stesse tradendo con Gessica Notaro”, ha scritto la rivista Oggi poche settimane fa. Se tutto ciò fosse vero, questo episodio avrebbe fatto perdere alla ballerina la fiducia nei confronti del suo fidanzato, fino alla rottura definitiva.

Vero o no, per Veera la pista da ballo fu “galeotta”, e presto l’intesa costruita con il partner si è trasformata in qualcosa di decisamente più profondo, davanti a cui persino un ex innamorato dovrà arrendersi.