Auguri amore, sei la nostra vita! La figlia di Maria Grazia Cucinotta compie 18 anni

Giulia Violati, figlia die dell'imprenditore, ha compiuto 18 anni. Un traguardo importante che segna, simbolicamente, l'ingresso nell'età adulta. I suoi genitori hanno fatto in modo che il giorno del suo compleanno fosse indimenticabile. Hanno organizzato per lei, una grande festa. Il tema scelto è l'Egitto.

Maria Grazia Cucinotta ha rivolto parole bellissime alla figlia Giulia Violati. L'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto che la ritrae alla festa di compleanno della diciottenne insieme al marito. I due baciano teneramente la festeggiata. Maria Grazia Cucinotta ha accompagnato la foto ricordo con una dedica nella quale ha rimarcato come la nascita di Giulia abbia illuminato la vita di mamma e papà: "Auguri amore per i tuoi 18anni. La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore, ogni volta che ti guardiamo, amandoti ogni secondo di più, tu sei la nostra vita, la nostra felicità".

Giulia Violati è l'unica figlia di Maria Grazia Cucinotta. In un'intervista rilasciata lo scorso anno al settimanale ‘Gente', l'attrice raccontò di aver fatto di tutto per poterle dare un fratellino, ma ogni tentativo è risultato vano: "Dopo la nascita di Giulia, ho provato a darle un fratellino. Per dieci anni mi sono accanita con ogni farmaco, terapia e tecnologia che la scienza possa offrire. Poi mi sono arresa. Se non avessi già avuto Giulia, però, sarei ricorsa ad altre tecniche come l’eterologa e la maternità surrogata".

Giulia è sbarcata sui social da pochissimo e su Instagram ha un profilo privato. Fino allo scorso anno, seguendo il consiglio dei genitori, ha preferito stare alla larga dai social, evitando di leggere anche i commenti sotto ai post pubblicati dalla madre. Nonostante sia figlia di un'amatissima attrice, non ha alcuna intenzione di sentirsi costretta a vivere pubblicamente il suo privato.