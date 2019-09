CasaPound cancellata da Instagram e Facebook! Decine di profili bloccati

Nel giorno della manifestazione in piazza a Montecitorio, organizzata da, a cui hanno partecipato anche i militanti di, sunumerosi account del movimento di estrema destra sono stati bloccati. Dal primo pomeriggio i profili ufficiali di CasaPound risultano non sono raggiungibili dal primo pomeriggio, così come quelli di numerosi responsabili nazionali, locali e provinciali, compresi quelli degli eletti in alcune città italiane. Restano, invece, consultabili i profili su. Anche i profili Facebook e Instagram di. La notizia è confermata dallo stesso social. E anche in questo caso gli account cancellati avrebbero violato la policy del social.

"CasaPound azzerata sui social. Bloccati i profili su Facebook e Instagram. Che succede? È un fatto molto pesante, non può essere un caso, all'origine del quale devono esserci ragioni gravi. Vogliamo capire". Lo ha scritto Emanuele Fiano, parlamentare dem, su Twitter.

Sul caso arriva anche la dichiarazione di Facebook, secondo cui le persone e le organizzazioni che diffondono odio non trovano spazio sul social network, così come su Instagram: "Per questo motivo abbiamo una policy sulle persone e sulle organizzazioni pericolose, che vieta a coloro che sono impegnati nell'odio organizzato di utilizzare i nostri servizi. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia. Gli account che abbiamo rimosso oggi violano questa policy e non potranno più essere presenti su Facebook o Instagram".